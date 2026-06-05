Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F., Jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaneli ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. "Avcı Projesi" Aranan Şahıs Takip Modülü üzerinden alınan ikaz doğrultusunda yapılan çalışmalarda, 'Adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan F. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK