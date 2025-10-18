Bilecik'te 3 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 3 farklı suçtan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Gülümbe Köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Yapılan sorguda G.B. isimli şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 2 adette 'Kasten yaralama' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıs 5 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi. - BİLECİK