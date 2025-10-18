Bilecik'te 3 Farklı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Gülümbe Köyü'nde yaptığı önleyici çalışmada, 3 farklı suçtan aranan G.B.'yi yakalayarak tutukladı. Şahıs, 'Suç eşyasının satın alınması' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ceza almıştı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Gülümbe Köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. Yapılan sorguda G.B. isimli şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan 2 adette 'Kasten yaralama' suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıs 5 ay hapis cezasına istinaden tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza Evine sevk edildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa