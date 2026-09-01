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Bilecik’te 290 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bilecik’te 290 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bilecik’te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 290 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 290 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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