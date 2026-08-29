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Bilecik'te Vatandaşlara Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi

Bilecik'te Vatandaşlara Dolandırıcılık ve Güvenlik Bilgilendirmesi
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı ve çevresinde 22 vatandaşa dolandırıcılık çeşitleri, korunma yolları, KADES uygulaması, 112 acil hattı ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, özellikle telefon ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bilecik'te 22 vatandaşa dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Atatürk Parkı ve çevresinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 22 vatandaşa; dolandırıcılık çeşitleri ve korunma yolları, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması, 112 Hayat Acil ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Ekipler, vatandaşların özellikle telefon ve iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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