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Bilecik'te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı

Bilecik'te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı
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Uyuşturucu madde ticareti suçundan 17 yıl 49 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., Bilecik'te jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te 17 yıl 49 ay 37 gün hapis cezası bulunan şahıs kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından takibi yapılan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 17 yıl 49 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç., kent merkezinde bir tekel büfesi önünde tespit edildi. Kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerinin de desteğiyle zor kullanılarak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

E.Ç., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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