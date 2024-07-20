Bilecik'te 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Avcı Projesi' kapsamında JABS Görev Haritası üzerinden; 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ö. isimli şüpheli merkeze bağlı Küplü köyünde tespit edilerek yakalandı. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli O.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik'te, JABS Görev Haritası üzerinden 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şüpheli tespit edilerek yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Avcı Projesi" kapsamında JABS Görev Haritası üzerinden; 'Uyuşturucu Madde Kullanma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan O.Ö. isimli şüpheli merkeze bağlı Küplü köyünde tespit edilerek yakalandı.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli O.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK