Haberler

Bilecik'te 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Bilecik'te 1 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Resmi belgede sahtecilik suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan M.Ç., Bilecik Jandarma JASAT ekiplerince yakalanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'te 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT unsurlarınca yürütülen çalışmalar kapsamında Pelitözü mevkiinde 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan hakkında1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan M.Ç isimli şahıs jandarma tarafından Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Çok sayıda ekip bölgede

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi

Devlet Başkanı seçimleri kaldırdı, ilk tepki bakın hangi ülkeden geldi
Ali Koç golü önceden bildi! Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba

Talisca topa vurmadan 10 saniye öncesinde söylediği şey bomba
ABD'li ünlü şarkıcı D4vd, cinayetten hakim karşısına çıktı: Korkunç palanı böyle yapmış

ABD'li ünlü şarkıcı korkunç cinayeti böyle planlamış!
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın

Fatma Soydaş gözaltında! Son videosundaki mesajına bakın
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi

Hatasının bedelini çok ağır ödedi
ABD için alarm zilleri çalıyor! Çin'den okyanus ortasında stratejik hamle

ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü! Hamle bu kez İran'dan değil