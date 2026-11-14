Bilecik Pazaryeri'de jandarma 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verdi

Bilecik Pazaryeri'de jandarma 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, Kınık köyü İlkokulunda 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımı ile okul servislerine binme-inme kuralları anlatıldı; öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 36 ilkokul öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8'inci Trafik Timi tarafından Kınık köyü İlkokulunda düzenlenen eğitim semineri, gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi ile okul servislerine binme ve inme kuralları anlatıldı.
Meslek tanıtımının da yapıldığı etkinlikte öğrencilere boyama kitapları dağıtıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı