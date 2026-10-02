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Bilecik Kent Ormanı'nda polis devriyesinde bonzai ham maddesi ele geçirildi

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Bilecik Kent Ormanı'nda polis devriyesinde bonzai ham maddesi ele geçirildi
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Bilecik'te Kent Ormanı'nda devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri araç ve şahsı kontrol etti. Aramada sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirilirken şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yasal işlem başlatıldı.

Bilecik'te Kent Ormanı'nda polis ekiplerince bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kent Ormanı'nda gerçekleştirdiği devriye faaliyeti sırasında durumundan şüphelenilen araç ve içerisindeki şahıs kontrol edildi. Araçta ve şahıs üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) ham maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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