Bilecik İnhisar Harmanköy'de çamura saplanan kamyoneti jandarma traktörle kurtardı

Bilecik İnhisar Harmanköy'de çamura saplanan kamyoneti jandarma traktörle kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İnhisar'daki Harmanköy köyünde yağmur nedeniyle tarlada çamura saplanan kamyonetin sürücüsüne jandarma ekipleri yardım etti. Önleyici kolluk devriyesi sırasında fark edilen kamyonet, yol emniyeti alındıktan sonra traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde yağmur nedeniyle çamura saplanan kamyonet sürücüsünün imdadına jandarma yetişti.
Olay, İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önleyici kolluk devriyesi sırasında Lütfü Bakkal'a ait 11 TA 018 plakalı kamyonetin yağmurun etkisiyle yolun sol tarafındaki tarlada çamura saplandığı görüldü.
Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmaması amacıyla yol emniyeti alınırken, kamyonet traktör yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı