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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Akasyaaltı Uygulama Noktası'nda denetim yaptı.

Gerçekleştirilen denetimde İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapan polis ekipleriyle bir araya geldi. Uygulama noktasındaki çalışmaları yerinde inceleyen Çağlar, görevli personelden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı.

Bilecik'te vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan emniyet ekiplerinin çalışmalarının yerinde incelendiği denetimde, uygulama noktasındaki faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı