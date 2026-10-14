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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, şube müdürlüklerini inceleyip personelle buluştu

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Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar, şube müdürlüklerini inceleyip personelle buluştu
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emniyete bağlı şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda Çağlar, ilgili birimlerin personeliyle bir araya gelerek çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, emniyet bünyesindeki şube müdürlüklerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğünde düzenlenen programda Çağlar, Güvenlik, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Trafik Denetleme ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüklerinde görevli personelle bir araya geldi. İlgili birimlerin yürüttüğü çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında detaylı bilgi alan Çağlar, mevcut uygulamaları değerlendirdi.

Program, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve personelin görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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