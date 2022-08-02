Bilecik haberleri... Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti - Haberler

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Bilecik haberleri... Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bilecik haberleri... Bilecik'te alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bilecik habere göre Bilecik'te 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

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Bilecik'te 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Bayırköy'de bulunan tırcı parkında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Mert K. ile Tuncay F. karşı karşıya geldi. Burada yaşanan tartışma sonrası taraflar ayrılırken, belediye önündeki parkta tekrar karşı ikili arasında yine tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma arbedeye dönerken, Mert K. yanında getirdiği bıçağı sol omuz arkasından Tuncay F.'ye sapladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, ardından kendisi jandarma teslim oldu. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, Mert K.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bayırköy Bilecik 3. Sayfa Haberler

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