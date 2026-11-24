Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara kritik uyarı yapıldı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Üyük ve Kurşunlu köylerinde bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Faaliyet kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler, silah tetik kilidi kullanımı, mantar ve soba zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi verildi. Vatandaşların sorularının da yanıtlandığı çalışmayla olası olumsuzluklara karşı farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı