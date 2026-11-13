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Bilecik Gölpazarı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada maddi hasar oluştu

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Bilecik Gölpazarı'nda iki otomobil çarpıştı, kazada maddi hasar oluştu
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı-Vezirhan karayolu Sakarya Köprüsü girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Gölpazarı-Vezirhan karayolu Sakarya Köprüsü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçe merkezinden Vezirhan istikametinde seyir halinde olan sürücülerin adı öğrenilemeyen 11 ACY 464 plakalı otomobil karşı yönden gelen 11 EA 158 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik şan eseri ölen veya yaralanan olmazken, jandarma kaza yerine geniş çaplı önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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