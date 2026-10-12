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Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 5 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı

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Bilecik Gölpazarı'nda define arayan 5 kişi jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyünde define arayan 5 kişi, KOM ve İlçe Jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Gölpazarı ilçesine bağlı Kasımlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Define aradıkları sırada tespit edilen N.S, E.T, O.A, K.A ve E.S isimli 5 şüpheli, ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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