Bilecik Emniyet Müdürü'nden Çocuğa Anlamlı Hediye

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, hayalinin polis olmak olduğunu söyleyen çocuğa anlamlı bir hediye verdi.

Göreve ilk geldiğinden bugüne kadar başarılı çalışmalar yürüten İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kentte denetim sırasında minik bir çocukla karşılaşır. Keyifli sohbet arasında geçen sohbette; 'Ben de büyünce senin gibi büyük bir polis olacağım' diyen minik çocuk,' İl Müdürü Yılmaz, çocuğa kayıtsız kalamayıp ona polis arabası hediye etti. Hediyesini alan çocuğun sevinci görülmeye değerdi.

Yılmaz, hediye takdiminden sonra, "Toplumun her kesimini kucaklayan ve gönüllere dokunan bir kurum olduğunu göstermek istiyoruz. Çok heyecanlıydı, çok mutlu oldu. Onun yüzündeki mutluluğu görünce biz de mutlu olduk" dedi. - BİLECİK