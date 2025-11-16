Bilecik Emniyet Müdürü Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Bilecik'in emniyeti, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında yapılan genel değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Bilecik'te huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların ele alındığı genel değerlendirme toplantısı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki toplantıya, ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, kent genelindeki asayiş uygulamaları, suçla mücadele faaliyetleri, trafik denetimleri, personel planlamaları ve yaklaşan dönem için yapılması planlanan güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirildi. Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki son durum raporlarını sunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener, " Kentimizin güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için planlanan çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK