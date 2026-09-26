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Bilecik Emniyet Müdürü Erdem Çağlar uyuşturucuyla mücadele planlarını değerlendirdi

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Bilecik Emniyet Müdürü Erdem Çağlar uyuşturucuyla mücadele planlarını değerlendirdi
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hakkında brifing aldı. Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin planlamaları değerlendirerek gençlerin geleceğini korumak için mücadelenin süreceğini söyledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Erdem Çağlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing alan Çağlar, önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaları değerlendirdi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "Gençlerimizin geleceğini korumak, ilimizin huzur ve güvenliğini güçlendirmek için uyuşturucuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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