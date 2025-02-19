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Bilecik Emniyet Müdürü, Emekli Personele Plaket Takdim Etti

Bilecik Emniyet Müdürü, Emekli Personele Plaket Takdim Etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, uzun yıllar hizmet eden emekli personellere 'Hizmet Anısı' plaketi sundu. Yılmaz, emeklilere teşekkür ederek sağlıklı ve mutlu bir hayat diledi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliliğe ayrılan personellere plaket takdim etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllardır emekleriyle çalışıp bugünlere gelen emniyet personellerine İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 'Hizmet Anısı' plaket sundu. Yılmaz, plaket takdimi sonrası, "Emekli olan personellerimize bugüne kadar vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmaları için teşkilatımız adına teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar dileriz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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