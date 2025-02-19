Bilecik Emniyet Müdürü, Emekli Personele Plaket Takdim Etti

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, emekliliğe ayrılan personellere plaket takdim etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllardır emekleriyle çalışıp bugünlere gelen emniyet personellerine İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, 'Hizmet Anısı' plaket sundu. Yılmaz, plaket takdimi sonrası, "Emekli olan personellerimize bugüne kadar vermiş oldukları hizmet ve özverili çalışmaları için teşkilatımız adına teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu yarınlar dileriz" dedi. - BİLECİK