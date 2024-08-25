Bilecik Demirköy'de Otluk Alanında Yangın Çıktı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de otluk alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Demirköy köyünde otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye ulaşan Pazaryeri İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmek için helikopter ile havadan da müdahale edildi.

Yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. - BİLECİK