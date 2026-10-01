Haberler

Bilecik Bozüyük'te polis 62 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te polis 62 vatandaşa sahte para ve dolandırıcılık uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Bozüyük'te Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kapalı Pazar'da alışveriş yapan 62 vatandaşa KADES, sahte para, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verdi. Ekipler ayrıca bilgilendirici broşür dağıttı.

Bilecik'te sahte para uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince Yeni Mahalle Kapalı Pazar'da alışveriş yapan 62 vatandaşa; Kadın Acil Destek uygulaması (KADES), sahte para, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler tarafından vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini Melisa Ural paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina büyüdü! Son halini halası paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor

Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! İşte nedeni
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Gazeteci İsmail Kılıçarslan'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler: 165 milyon lirayı nereden buldun?

Yeni Şafak yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya’ya açtı ağzını yumdu gözünü
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı