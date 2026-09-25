Bilecik Bozüyük'te polis, 4 iş yerinde 36 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yaptı

Bilecik Bozüyük'te polis, 4 iş yerinde 36 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te polis ekipleri, 4 iş yerini ziyaret ederek 36 vatandaşa dolandırıcılık uyarısında bulundu. Bilgilendirmede telefon ve iletişim kanallarındaki dolandırıcılık yöntemlerinin yanı sıra KADES, Acil İhbar Hattı ve genel güvenlik tedbirleri anlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 4 iş yeri ziyaret edilerek 36 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara özellikle telefon ve diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.
Bilgilendirmelerde dolandırıcılığın yanı sıra Kadın Acil Destek (KADES), Acil İhbar Hattı kullanımı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik tedbirleri hakkında da bilgi verildi. Ekipler, vatandaşların sorularını yanıtlayarak karşılaşabilecekleri şüpheli durumlarda dikkat etmeleri gereken hususları aktardı.