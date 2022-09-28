Bilecik 3. sayfa haberleri... Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Bilecik haberler: Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza; Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi D160-02 Çevre Sokak kesişimi noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 26 KR 523 plakalı motosiklet sürücü Alperen Ş. (23) seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmangazi Bilecik 3. Sayfa Haberler

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