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Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Bilecik 3. sayfa haberi... Bilecik'te 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Bilecik haberler: Bilecik'te jandarma tarafından yapılan operasyonda 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma tarafından yapılan operasyonda 1 ton 150 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1 şüpheli şahsın tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisi elde edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden M.Ö. isimli şüpheli şahsa ait işyeri ve depolarında arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 1 ton 150 kilogram kaçak tütün, 170 bin adet boş makaron ve 15 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Bilecik 3. Sayfa Haberler

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