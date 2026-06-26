Balıkesir'de orman yangını: Karadan ve havadan müdahale sürüyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kırsal Yeniköy Mahallesine yakın bir bölgedeki ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Helikopter ile havadan arazözler ile karadan müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bölgenin engebeli yapısı nedeniyle ekipler bazı noktalara yaya olarak ulaşarak alevlere müdahale ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı