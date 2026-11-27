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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü E.E., sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bigadiç ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiyeden 1 araç ve 3 personel sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, E.E.'nin kullandığı 34 EEZ 47 plakalı otomobilin yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığını ve tek taraflı kaza yaptı.

Kazanın ardından sürücü E.E.'ye 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Yaralı sürücü, kontrollerin ardından hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı