Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanından başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı