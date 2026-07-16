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Bigadiç'te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Bigadiç'te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole uçması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıyı araçtan çıkararak hastaneye sevk etti.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan kamyonette sürücü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Kadıköy kavşağında meydana geldi. A.A. yönetimindeki 10 AE 039 plakalı kamyonet yoldan çıkarak, şarampole uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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