Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 28 Nisan'da operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 151,36 gram kokain ve 15 parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 57,25 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE

