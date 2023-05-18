Biga'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki hayatını kaybeden Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Biga'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobildeki hayatını kaybeden Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza dün Biga ilçesine bağlı Türk Bakacak köyünde meydana geldi. Beytullah Aydemir yönetimindeki 10 PN 392 plakalı otomobil iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı otomobil sürücüsü Beytullah Aydemir ise ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Gaye Aydemir ile oğlu İsa Aydemir için Biga'da Bademlik Cami'nde cenaze namazı düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun cenazesi Çiçeklidede Mezarlığı'nda toprağa verildi.