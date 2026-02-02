Haberler

Çanakkale'de çay taştı: Otopark sular altında kaldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili yağmur nedeniyle Kocabaş Çayı debisi yükselerek taştı. Otopark olarak kullanılan alan sular altında kaldı ve zabıta ekipleri otoparkı kullanıma kapattı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı taştı. Otopark olarak kullanılan alan sular altına kaldı.

Biga'da 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı, debisi yükselince gece saatlerinde taştı. Çayın taşması ile vatandaşların otopark olarak kullandığı alan sular altına kaldı. Otopark zabıta ekiplerince kullanıma kapatıldı. - ÇANAKKALE

