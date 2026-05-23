Çanakkale'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 76 yaşındaki E.Y. hastanede kurtarılamayarak ölü sayısı 3'e yükselmiştir. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Osmaniye köyü yakınlarındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan E.Y. (76) ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı