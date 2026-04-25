Haberler

Bıçaklı yaralama olayının faili tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen D.S. tutuklandı.

Emirbeyazıt Mahallesi Üçler Sokak'ta meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili polis ekiplerinin ürüttüğü çalışmalar sonucunda olayın faili yakalandı. Olayda yaralanan B.B., ifadesinde kendisini kesici aletle yaralayan şahsı tanımadığını, ekiplerin bölgede saha araştırması ve kamera kayıtları incelemeleri başlatıldı.

Çalışmalar sürerken H.S. ve E.P. isimli şahıslar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi Amirliği'ne giderek olayla ilgili ifade verdi. Şahıslar, yaralama olayını E.P.'nin gerçekleştirdiğini öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin detaylı incelemesi sonucu olayın gerçek failinin D.S. isimli şahıs olduğu tespit edildi. E.P., H.S. ve D.S. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

