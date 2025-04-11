Bıçak Zoruyla Moped ve Cep Telefonu Gaspı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bıçak zoruyla moped ve cep telefonu gasp eden 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bıçak zoruyla elektrikli moped ve cep telefonu gasp eden 2 şüpheli Yüreğir polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. ve A.H. Abdülhamit Arravi'nin bıçak zoruyla elektrikli mopedini ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Yüreğir Devriye ekipleri, Abdülhamit Arravi'den söz konusu şüphelilerin nereye doğru kaçtığı öğrendi.

Devriye ekipleri Akıncılar Mahallesi ara sokaklarında F.K. ve A.H.'yi çaldıkları moped ile birlikte yakaladı. Abdülhamit Arravi'nin teşhisiyle şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan her iki şüphelide adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.