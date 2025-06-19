Biber Gazı Saldırısına 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

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Biber Gazı Saldırısına 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
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Bursa'da 4. sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat'a biber gazı sıkmak suçundan yargılanan sanık Veysel İ., 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 29 Ekim 2023'te meydana geldi ve sanık olaydan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı.

4. sınıf öğrencisi çocuğa biber gazı sıkan sanığın cezası belli oldu

BURSA - Bursa Bursa'da, sokakta otururken Trabzonspor forması giydiği için biber gazlı saldırıya uğrayan ilkokul öğrencisi Yusuf Emir Bolat'a yönelik eylemi nedeniyle yargılanan sanık hakkında karar verildi. "Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan yargılanan sanık Veysel İ. (32), 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Ekim 2023 günü Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sadi Etkeser İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, evlerinin bulunduğu sokakta bir arkadaşıyla kaldırımda otururken, yanına bisikletle yaklaşan bir kişinin biber gazı sıkması sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, olayın ardından taburcu edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Veysel İ., olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hakkında, Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Veysel İ., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığı isnat edilen suçtan 2 yıl 3 ay hapis cezasına mahküm etti. Kararın ardından Veysel İ'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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