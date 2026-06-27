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Beyşehir'deki kazalarda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Beyşehir'deki kazalarda 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

İlçedeki ölümlü trafik kazası, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 13. kilometresi Üstünler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Kuyubaşı idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçtan savrulan sürücü Yusuf Kuyubaşı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde otomobil, motosiklet ve bisikletlerin karıştığı farklı trafik kazalarında ise toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralı ise hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Kazalarla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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