Haberler

Yaban domuzunu elleriyle yakaladı

Yaban domuzunu elleriyle yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balıkçılık yapan Hasan Hüseyin Katmerci, arazisine zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı. Katmerci, yaban domuzlarının insanlara ve evcil hayvanlara zarar verdiğini belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir vatandaş mallarına zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı.

Beyşehir'de balıkçılık yapan Hasan Hüseyin Katmerci (58), arazide yayılan hayvanlarına, köpeklerine ve erzaklarına zarar veren yaban domuzlarından yana dertli olduklarını belirtti. Demirci, ağaç dibinde yaklaşık 80 kiloluk bir yaban domuzunu da elleriyle yakaladı. O anları anlatan Hasan Hüseyin Katmerci, "Bu hınzırlar bizim köpeklere, erzaka zarar veriyor. Kuvvetli bir hayvan, bizleri ve köpekleri rahatsız ediyor. Bunların kızgınlık zamanı daha tehlikeli, insanlara sürüyle geliyorlar. Bunlardan kurtulmak için ya kovalıyoruz ya da ürkütüyoruz. Bunların azılıları çok tehlikelidir. İnsanları yaralamaya, öldürmeye kadar gidiyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki