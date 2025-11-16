Haberler

Beyşehir'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşanan trafik kazasında, bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. yönetimindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 42 NK 265 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan H.K. burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.