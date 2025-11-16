Beyşehir'de Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Konya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ü. yönetimindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, H.K. idaresindeki 42 NK 265 plakalı traktör ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan H.K. burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA