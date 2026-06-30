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Konya'da kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Konya'da kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Konya Kara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyreden M.Ç.B. yönetimindeki 42 NS 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.Ç.B. ile yanındaki N.S. ve T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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