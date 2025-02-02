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Beyşehir'de Seyir Tepesinden Düşen İki Genç Yaralandı

Beyşehir'de Seyir Tepesinden Düşen İki Genç Yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir seyir tepesinde fotoğraf çekilirken yaslandıkları korkuluk tellerinin yerinden sökülmesi sonucu 6-7 metre yükseklikten düşen iki genç yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir tepesinde Beyşehir Gölü manzarası ile fotoğraf çekilmek isterken yaslandıkları korkuluk tellerinin yerinden sökülmesi sonucu yaklaşık 6-7 metre yükseklikten düşen 2 arkadaş yaralandı.

Olay, Beytepe Mahallesi'nde bulunan seyir tepesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir tepesindeki parka gelen O.T. ile A.E.K. görgü tanıklarının ifadelerine göre Beyşehir Gölü manzarası ile fotoğrafı çekilirken parktaki korkuluk tellerine yaslandı. Tellerin yerinden sökülmesi sonucu 6-7 metre yükseklikten aşağıya düşen iki genç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, korkuluk tellerinin bulunduğu alanda 'Dikkat, tellere yaslanmak, aşağıya sarkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhası dikkat çekti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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