Haberler

Beyşehir’de Şahinlerden sonra Yunuslar da görev başında

Beyşehir’de Şahinlerden sonra Yunuslar da görev başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir süredir görev yapan Şahin Timlerinin ardından, motosikletli polis ekipleri olarak bilinen Yunus Timleri de ilçe merkezinde görev yapmaya başladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir süredir görev yapan Şahin Timlerinin ardından, motosikletli polis ekipleri olarak bilinen Yunus Timleri de ilçe merkezinde görev yapmaya başladı.

Yunus Timleri, Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleştirilen polis uygulamalarına katılarak ekiplerle birlikte sahada görev alıyor. Motosikletli ekiplerin özellikle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda daha hızlı hareket edebilmesi, uygulama noktalarına kısa sürede ulaşabilmesi ve asayiş çalışmalarına destek vermesi hedefleniyor. Kent merkezindeki uygulamalarda diğer polis ekipleriyle koordineli şekilde görev yapan Yunus Timleri, şüpheli durumların kontrolü, genel asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara destek veriyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalarda Yunus Timlerinin de görev alması, polis ekiplerinin olaylara ve ihbarlara daha hızlı müdahale edebilmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı

Yüzlerce ev tahliye edildi, kara yolu trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı

Trabzonspor bombayı yabancı hocayla patlatıyor! İşte adaylar
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

30 saniyede tarihe geçti!
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti