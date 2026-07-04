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Konya'da otomobil şarampole savruldu: 5 yaralı

Konya'da otomobil şarampole savruldu: 5 yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole savrulması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Kara yolunun 26. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 BIR 734 plakalı otomobil, Karabayat Mahallesinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta yolcu olarak bulunan K.T., D.T., Ç.T., C.E. ve Y.E. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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