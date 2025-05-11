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Beyşehir'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Beyşehir'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Derebucak kara yolu üzerindeki Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derebucak ilçesi yönüne seyir halinde olan M.C. idaresindeki Citroen marka otomobil ile A.M. yönetimindeki 34 KIZ 210 plakalı otomobilin kavşakta karıştığı kazada bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücü M.C. ve araçta yolcu olarak bulunan E.C. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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