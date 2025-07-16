Beyşehir'de Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Av Tüfeği Ele Geçirildi

Beyşehir'de Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda toplamda 322 adet yivsiz av tüfeği ve tüfek parçaları ele geçirildi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyonda çok sayıda av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; 1 şahsın üretim ve satış iznine uygun olmayan av bayisinde 289 adet farklı marka ve seri numaralı yivsiz av tüfeği ele geçirirken, 1 kişinin de kayınvalidesine ait ikametin bodrum katında yivsiz av tüfekleri bulundurduğuna dair alınan duyum üzerine adrese operasyon yapıldı. Adreste yapılan aramada 33 adet üzerinde marka ve seri numarası olmayan yivsiz av tüfeği, 6 adet yarı mamul yivsiz av tüfeği, 4 bin 964 adet yivsiz av tüfeği parçası bulundu.

Adreslerde ele geçirilen malzemelere el konulurken 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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