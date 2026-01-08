Haberler

Tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve av tüfeği parçası ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada çok sayıda tabanca ve av tüfeği parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Dedektileri (JASAT) ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bir şahsın ikamet ve av bayi olarak faaliyet gösteren iş yeri adresine adına göndermiş olduğu kargo ve şahsın araçlarında yapılan aramada 100 adet tabanca icra yayı, 2 bin 642 adet muhtelif tabanca parçası, 80 adet av tüfeği tetik tertibatı, 136 adet av tüfeği mekanizması, 545 adet av tüfeği icra yayı ve bin 987 adet muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Ekipler tarafından malzemelere el konulurken olay ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

