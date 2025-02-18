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Beyşehir'de Garson Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı

Beyşehir'de Garson Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyosunda ölü bulunan garson Ahmet Değirmenci'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda ölü bulunan garsonun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay, dün Müftü Mahallesi 41180. Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapıda kan izleri olduğu ve şahsın kapıyı açmadığı bilgisi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler ikamette kan izlerine rastlarken, Ahmet Değirmenci'yi (42) banyoda hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında darp izlerine rastlanan Değirmenci'nin cenazesi, cinayet şüphesi üzerine önce Beyşehir Devlet Hastanesi morguna, ardından Konya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, binanın güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

Yapılan ön otopsi sonucu başından darp edilerek öldürüldüğü belirlenen 1 kız babası Ahmet Değirmenci'nin eşinden boşanarak ayrıldığı ve bir süre önce kiraladığı yeni adresinde ikamet etmeye başladığı, kahvehane işletmeciliği yaparken yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ortaklıktan ayrılarak başka bir işletmede garson olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan cinayet olayına ilişkin gözaltına alınan R.D., M.E.B. ve A.P., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Seydişehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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