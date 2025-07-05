Beyşehir'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Beyşehir'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Ahmet Hüyük, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyşehir'in Eğirler Mahallesi'ndeki bir gölette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yerleşim merkezi sınırları içerisindeki gölete serinlemek için giren Ahmet Hüyük (15) aniden sularda çırpınmaya başladı. Su yutan ve boğulmak üzere iken sudan çıkarılan Hüyük, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi yapılan müdahaleler sonrasında yeniden çalıştırılan Hüyük, hayati tehlikesi nedeniyle Konya'ya nakledildi. Ahmet Hüyük, Konya'da yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hüyük'ün cenazesi, Eğirler Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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