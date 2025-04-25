Beypazarı'nda Sahte Plakalı Otomobil Yakalandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis, şüpheli bir otomobili durdurarak sahte plaka ve çalıntı şase numarası taşıdığını tespit etti. Sürücü gözaltına alındı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, polis ekipleri tarafından sahte plakalı bir otomobil yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Beypazarı'nda emniyeti güçleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde şüpheli gördüğü Mercedes marka bir otomobili durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıkarken, aracın şase numarasının da başka bir otomobile ait olduğu belirlendi. Olayla ile ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa