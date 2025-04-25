Beypazarı'nda Sahte Plakalı Otomobil Yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, polis ekipleri tarafından sahte plakalı bir otomobil yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı'nda emniyeti güçleri Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde şüpheli gördüğü Mercedes marka bir otomobili durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda otomobilin plakasının sahte olduğu ortaya çıkarken, aracın şase numarasının da başka bir otomobile ait olduğu belirlendi. Olayla ile ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı. - ANKARA