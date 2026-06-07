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Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, seyir halindeki bir otomobil, park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve araç içerisindeki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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